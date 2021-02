Pro Loco al via col tesseramento 2021, De Feudis: “Momento davvero difficile”

“La situazione di stallo in cui ci troviamo obbliga realtà dinamiche e operose come le Pro Loco a fermarsi e a procrastinare iniziative ed eventi come sagre, fiere campestri, visite guidate, mostre. Questa inerzia porta purtroppo a una delicata situazione di fragile sostentamento che non permette aperture costanti, il pagamento dei servizi ordinari per la gestione dello sportello informativo e una programmazione mirata ed efficace”, queste le parole del presidente della Pro Loco Unpli di Bisceglie, Vincenzo De Feudis, in avvio di campagna tesseramenti 2021.

“Il consiglio direttivo, però, ha già messo in cantiere alcune iniziative on line di promozione delle arti e del territorio”, precisa De Feudis, “che terranno deste attenzione e sensibilità nei confronti del nostro patrimonio”.

E continua: “Anche per il prossimo anno sarà garantito lo svolgimento del Servizio Civile Universale che rappresenta il punto di forza della nostra associazione. L’effettiva adesione è stata possibile esclusivamente grazie a sforzi pecuniari esosi che l’associazione ha dovuto affrontare. Ma ce l’abbiamo fatta”.

La sede provvisoria della Pro Loco si trova in via Cardinale Dell’Olio n. 28 e sarà aperta il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 18:30 alle 20. Per quanti fossero impossibilitati a recarsi in sede è possibile effettuare un bonifico (IBAN IT18Z0103041361000002879058 con causale “quota associativa 2021”).