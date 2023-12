Primo circolo “De Amicis”, presentato manifesto “Il nostro impegno per l’ambiente” / FOTO

Riceviamo e integralmente pubblichiamo comunicato stampa del I circolo didattico cittadino “Edmondo De Amicis”.

Nella serata di mercoledì 29 novembre, come comunità educante del 1° Circolo Didattico “Edmondo De Amicis” abbiamo vissuto un momento significativo, presentando alla Città di Bisceglie tutte le azioni che ci connotano a sostegno e salvaguardia del pianeta.

A partire dall’ anno scolastico 2019/2020 il nostro Circolo Didattico aderisce alla RETE NAZIONALE DI SCUOLE GREEN, scegliendo di interpretare e sviluppare gli obiettivi propri delle scuole Green in un’ottica personalizzata attenta ai bisogni dell’utenza e alla valorizzazione del territorio cogliendone la vocazione e accrescendone le potenzialità.

Per questa ragione la nostra Istituzione ha sottoscritto protocolli di intesa con realtà presenti ed operanti sul nostro territorio e vicine all’identità e sensibilità della nostra scuola. A tal proposito sono intervenuti i presidenti cittadini di

Legambiente: Alessandro Di Gregorio

Caritas Bisceglie: Sergio Ruggieri

Rotary Club: Giuseppe Cortese

che ringraziamo per il loro supporto.

Un primo protocollo di durata triennale è stato sottoscritto con Legambiente Puglia – periodo di riferimento 2023/2025. In realtà la collaborazione con Legambiente ha radici molto più lontane nel tempo ma abbiamo desiderato portarla a sistema con una serie concertata e programmata di azioni. Obiettivo comune è la salvaguardia dell’ambiente ma ancor prima l’impegno nel formare ed educare le giovani generazioni a comportamenti “sostenibili”.

Un secondo protocollo di durata triennale è stato sottoscritto con la Caritas diocesana di Trani – Barletta – Bisceglie periodo di riferimento 2023/2025. Anche in questo caso la collaborazione con la Caritas Diocesana nasce più addietro nel tempo e con la nota volontà della nostra comunità educante di sostenere chi ha più bisogno. Alla Caritas infatti è stato più volte devoluto per volontà del Collegio Docenti e del Consiglio di Circolo il ricavato dei mercatini di beneficenza natalizi e più volte il raccolto dell’orto didattico realizzato presso il plesso Puglisi e le coltivazioni in vaso del plesso De Amicis (realizzati in seno al programma Edugreen promosso dalla Comunità Europea durante l’anno scolastico 2021/2022).

Un terzo protocollo è stato sottoscritto con il Rotary Club di Bisceglie per la medesima durata triennale al fine di sostenere insieme l’educazione delle giovani generazioni.

Obiettivo comune della rete è educare alla solidarietà ma ancor prima alla consapevolezza che la cura dell’ambiente è cura di sé e dell’altro.

L’evento, presso l’Auditorium “Don Pierino Arcieri” dell’Epass, ha visto la partecipazione del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, dell’Assessore Regionale all’Ambiente Anna Grazia Marasco, del responsabile Provinciale della Protezione Civile BT Giovanni De Trizio.

La serata di ieri è stata l’occasione per presentare le diverse azioni progettuali a sfondo ambientale che nel corso degli anni stanno caratterizzando il nostro circolo:

ORTO DIDATTICO

PLASTIC FREE

ACQUA BENE COMUNE

SCOOL FOOD

RIDUCI, RIUSA, RICICLA

CONOSCERE PER VALORIZZARE

CLOUD ECOLOGICO

SWAP PARTY

PEDIBUS

COMPOSTAGGIO DIDATTICO

L’incontro si è concluso con la visione del cortometraggio “Il futuro di Gaia” alla presenza dei nostri alunni di classe quinta che hanno partecipato al progetto “Camera Verde”.