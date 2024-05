“Non sparate sulla scuola”: al Carruba Garden un incontro con Gianna Fregonara

Oggi, giovedì 30 maggio alle 18.00 appuntamento al Carruba Garden di Bisceglie (Via dello Scoglio,1) per un appuntamento d’autore d’eccezione in esterna: ospite dell’evento organizzato dalle Vecchie Segherie Mastrototaro sarà Gianna Fregonara, in dialogo con Isa Fasciano, per presentare “Non sparate sulla scuola. Tutto quello che non vi dicono sull’istruzione in Italia” (Solferino) scritto a quattro mani con Orsola Riva.

Le due autrici accompagnano il lettore dentro la scuola di oggi, con le sue eccellenze e le sue contraddizioni, attraverso le storie e i volti di studenti e insegnanti e le analisi di esperti. Con dati e molti esempi provano a sfatare pregiudizi e luoghi comuni, con una domanda come filo conduttore dell’inchiesta: qual è la missione della scuola nella società del futuro prossimo, anzi del nostro presente?

L’inverno demografico, dopo aver svuotato le culle, sta svuotando anche le aule. Nei prossimi dieci anni la scuola avrà un milione e mezzo di studenti in meno. E le proiezioni indicano che tra meno di vent’anni anche all’università ci saranno 78.000 matricole e 390.000 iscritti in meno. Uno tsunami: perché la carenza di laureati rischia di compromettere le potenzialità di sviluppo dell’intero sistema Paese. L’unico modo per arginare questa catastrofe è aumentare le possibilità di successo per quel bene sempre più raro e prezioso che sono i giovani.