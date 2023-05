“Noi per Voi”, cena di beneficenza in compagnia del comico barese Gianni Ciardo

Si è tenuta presso Donna Lavinia e Lavinia Bianchi Ricevimenti la prima edizione della Cena di Beneficienza dell’ODV Noi per Voi alla quale hanno preso parte 148 ospiti, tra i quali una nutrita rappresentanza dell’U.O.S.V.D. di Cardiologia dell’Ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie, con la straordinaria partecipazione del comico barese Gianni Ciardo.

L’intero ricavato è stato devoluto alle iniziative ed ai progetti dell’Organizzazione di Volontariato Noi per Voi, che giornalmente con i propri mezzi permette ad anziani, bambini e disabili di raggiungere i luoghi di cura in tutta la nostra regione, ed i luoghi di svago e di culto in piena autonomia.

“Dire grazie a coloro tutti coloro i quali hanno preso parte alla cena di Beneficienza è troppo riduttivo perché è solo grazie alla generosità dei nostri ospiti che giornalmente riusciamo ad aiutare tutti coloro che hanno bisogno della nostro aiuto – sottolinea il Vice Presidente dell’ODV Roberto Cioce – Un ringraziamento particolare va alla famiglia Pastore per aver abbracciato la causa della nostra Associazione e per aver ospitato l’evento”.