“Mani in Pasta”, Bisceglie Start tra arte bianca e musica live nella zona 167 / PROGRAMMA

Bisceglie Start, l’associazione che coinvolge alcuni pizzaioli, chef, addetti alla ristorazioni ed enoteche della città, riprende il suo camino di iniziative promozionali e propone “Mani in Pasta”: martedì 23 agosto, dalle 17:30 alle 19:30, in piazza Hackert (dinanzi alla scuola “Sandro Pertini”) – zona 167, avranno luogo laboratori di arte bianca, animazione per bambini e intrattenimento musicale.

Alla realizzazione dell’idea hanno collaborato le pizzerie Scaccia Pensieri, I tre molini, Doppio zero e Galileo e l’enoteca Divinando con il supporto delle ludoteche Lilliput e Minnie Club. Quota di partecipazione 5 euro. Prevede tre pezzi di rosticceria più una bibita.

Dall’associazione, guidata da Savino Tedeschi, fanno sapere che chiunque, tra artigiani, massaie disponibili a dimostrazioni di realizzazione di orecchiette, ciambelloni, crostate, volesse partecipare e presenziare con uno stand può contattare i numeri 3927548989 o 3420925501.

L’evento si avvale del sostegno e del patrocinio del Comune di Bisceglie.

«La nostra idea – spiega Savino Tedeschi – è quella di promuovere ogni quartiere della città, soprattutto i più periferici per dar modo a tutti di prendere parte a questo tipo di eventi di promozione dei prodotti tipici locali. Avremmo potuto organizzare l’evento davanti alle nostre attività per trarne solo noi beneficio, ma obiettivo dell’associazione Bisceglie Start è creare eventi itineranti, coinvolgere, promuovere il prodotto locale e il nostro lavoro».

A partire dalle 20 si esibirà la Vasco Rossi Cover Band “I Komandanti”. Il concerto live, gratuito con ingresso libero e senza obbligo di consumazione, è stato reso possibile grazie alle pizzerie Scaccia Pensieri, I tre molini, Doppio zero e Galileo e alla Caffetteria Gelateria Pasticceria Acquafredda. Partecipazione delle sezioni biscegliesi di Aido e Avis e collaborazione della Confcommercio di Bisceglie.