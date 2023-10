Lucia D’Augelli a Bisceglie presenta “34 Blu, un Diario Artistico”

Questa sera, 28 ottobre alle ore 18:30, la libreria Abbraccio alla vita ospita la scrittrice Lucia D’Augelli, autrice del libro “34 Blu, un Diario Artistico”.

Il libro, sotto forma di diario, racconta di malattia, rinascita e di come la scrittura e la creatività siano un metodo di cura. Parole e immagini si intrecciano e si incontrano nel suo libro-diario.

“Non è solo questo però, è anche una lettera, un’auto-analisi, una navigazione nelle insidiose acque del dolore, pronte a scatenare tempesta per poi placarsi all’improvviso, non una ma mille volte. Si potrebbe dire che quest’opera sia un farmaco – inteso alla greca – cioè qualcosa di potenzialmente pericoloso, che espone a dei rischi, ma che può condurre alla guarigione se assunto nella giusta misura, un giorno alla volta. La forma del diario ben si adatta ai contenuti, esposti in prima persona, in un continuo contatto e confronto con la propria intimità. Il punto d’arrivo è tutto da scoprire”.