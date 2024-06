Un mese ricco di avvenimenti alle Vecchie Segherie Mastrototaro: il PROGRAMMA completo

Giugno sarà un altro mese ricchissimo di avvenimenti alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Si comincia giovedì 6 giugno alle 19.00 con Annalisa Monfreda, giornalista, co-fondatrice di “Rame”, una piattaforma che vuole rompere il tabù culturale attorno ai soldi, ha diretto innumerevoli magazine italiani. L’autrice racconterà il suo libro “Quali soldi fanno la felicità?” (Feltrinelli) in dialogo con Maria Rita Gentile, per un evento realizzato in collaborazione con Fidapa Bisceglie.

Appuntamento poi con Matteo Mennini, docente di Cristianesimo e globalizzazione nel Dipartimento di Studi umanistici dell’Università Roma Tre, che incontrerà i lettori martedì 18 giugno alle 19.30, in dialogo con Marco Tridente, per un evento in collaborazione con EPASS, sul libro “Credenti LGBT+” (Carrocci editore). L’autrice Ginevra Lamberti sarà ospite della libreria biscegliese giovedì 27 alle 19,30, per presentare il romanzo “Il pozzo vale più del tempo” (Marsilio) in dialogo con Mavie Da Ponte.

Dal 20 al 23 agosto, poi, quattro serate imperdibili, aperte a tutti i lettori, sulla scalinata di via Porto. Porte ore 20.30, inizio ore 21. Si comincia il giovedì con Natangelo, vignettista satirico conosciuto per l’umorismo feroce e spesso al centro di polemiche per i suoi disegni, che presenterà “Cenere” (Rizzoli), dialogando con con Davide Sette, per un evento realizzato con BiComix e Associazione URCA.

Il venerdì tornerà a Bisceglie il giornalista, scrittore e conduttore televisivo Luca Sommi per una lectio magistralis dal titolo “La più bella. Perché difendere la Costituzione”, un viaggio per scoprire la bellezza della nostra Carta fondamentale.

La lectio magistralis di Stefano Mancuso, autore di “Fitopolis, la città vivente” (Laterza), impreziosirà la serata di sabato 22 giugno per un evento di anteprima della rassegna “42 Gradi – Idee Sostenibili”. Una riflessione per comprendere una parte consistente delle nostre possibilità di sopravvivenza dipenda da come immagineremo le nostre città nei prossimi anni.

Infine, domenica 23 giugno, torna a Bisceglie lo Strega Tour, ovvero il giro d’Italia che porta il pubblico a incontrare i finalisti 2024 del prestigioso premio letterario. Una serata magica, condotta da Alessandra Tedesco, che sarà accompagnata dalle letture di Iaia Forte.

Inoltre, nell’ambito del festival Trame Contemporanee, sono in programma tre eventi che saranno ospitati dalle Vecchie Segherie: