Vecchie Segherie Mastrototaro, partecipazione da record per Silent Reading Party / VIDEO

È arrivata anche a Bisceglie, alle Vecchie Segherie Mastrototaro, una delle tendenze del momento: il Silent Reading Party. Un’occasione di condivisione della lettura in spazi comuni, nata in America e che adesso sta spopolando anche in Italia, riscuotendo enorme interesse da parte dei tanti che desiderano immergersi nella lettura lasciando alle spalle – almeno per qualche ora – ansie, problemi, distrazioni reali e digitali.

Basta portare con sé il proprio libro preferito, una rivista, il romanzo che si sta leggendo, oppure, ancora, quel tomo che proprio non si riesce ad affrontare in solitudine per mancanza di tempo e concentrazione. Al termine della sessione di lettura, rigorosamente in silenzio e smartphone-free, ci si riunisce e si chiacchiera di ciò che si è letto, scambiandosi domande, riflessioni e ovviamente consigli per gli acquisti.

Il Silent Reading Party delle Vecchie Segherie Mastrototaro, organizzato con il Collettivo Bandelle fondato dall’attivista letteraria Ilenia Caito e nato dall’esperienza condivisa dei suoi gruppi di lettura, arrivati anche in città con l’iniziativa Trucioli, si è aggiudicato il primato del più grande party letterario per numero di partecipanti nel Sud Italia. L’incontro è andato infatti sold out in pochi giorni, superando anche i numeri del recente appuntamento di Bari, con quasi 200 iscritti effettivi e oltre 100 registrati in lista d’attesa.

Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.