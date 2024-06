“Mozart, per gli amici Wolfgang”: Pinuccio e Orchestra Sinfonica Bat insieme a Bisceglie

L’Orchestra Sinfonica della Provincia Bat è lieta di annunciare l’apertura della stagione concertistica estiva con lo spettacolo: “Mozart, per gli amici Wolfgang”, in cui il celebre showman Pinuccio, alias Alessio Giannone, guiderà il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’evento, che gode del Patrocinio del Comune di Bisceglie, si terrà il prossimo 29 giugno alle ore 21,00 presso il Teatro Mediterraneo di Bisceglie.

Con l’esecuzione musicale a cura dell’Orchestra Sinfonica della Provincia Bat, diretta dal M° Benedetto Grillo, Pinuccio racconterà la vita del prodigio musicale che ha cambiato per sempre il panorama della musica classica.

“Mozart, per gli amici Wolfgang” è un progetto teatrale-musicale innovativo, scritto e diretto da Alessio Giannone e Francesca Frizzi. Lo spettacolo esplora le melodie e gli aneddoti più curiosi della vita di Mozart, svelando dettagli inediti emersi dalle biografie e dalle testimonianze dei suoi contemporanei. Un intreccio di musica e narrazione che cattura l’essenza di Mozart, il genio, e Mozart, l’uomo.

Pinuccio porterà in scena uno spettacolo che non solo divertirà, ma offrirà anche uno sguardo inedito sulla normalità di un giovane che, come molti altri, cercava il suo posto nel mondo.

I biglietti sono disponibili presso tutte le rivendite autorizzate Vivaticket ed online al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/pinuccio-racconta-mozart-per-gli-amici-wolfgang/237100