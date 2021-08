Libri nel Borgo Antico, al via il concorso “Librinvetrina”

L’Associazione Borgo Antico, in collaborazione con la libreria Abbraccio alla Vita e Confcommercio Bisceglie, indice anche quest’anno il concorso “Librinvetrina” che premierà le migliori vetrine di Bisceglie allestite – dal 1° al 21 agosto – con libri che riportino anche il logo del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico. I vincitori saranno premiati il 29 agosto sul palco del Festival Libri nel Borgo Antico.

Obiettivo degli organizzatori è coinvolgere quanti più commercianti possibile, a partire proprio dai negozi delle zone più periferiche della città. “Vogliamo coinvolgere le attività commerciali di tutte le aree della città – spiegano gli organizzatori – per ribadire che Bisceglie non è solo centro storico: abbiamo negozi e attività di altissima qualità sparsi su tutto il territorio cittadino e che tutti hanno pari dignità e devono essere promosse con uguale impegno. Ci auguriamo perciò in tanti colgano questa opportunità e partecipino a questo concorso”.