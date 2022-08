Libri nel Borgo Antico 2022: torna anche quest’anno lo Scambialibro

Torna a Bisceglie per la tredicesima edizione del festival letterario Libri nel Borgo Antico lo “Scambialibro”: la più grande occasione di book-sharing del Sud Italia. Un appuntamento ormai fisso che permette di scambiare libri in modo del tutto gratuito, donando nuova vita ai volumi ormai relegati negli scaffali delle librerie private. L’iniziativa permette infatti di lasciare un proprio libro e prenderne un altro che non si è ancora letto. Il punto di scambio sarà allestito nelle giornate del 26, 27 e 28 agosto davanti al Teatro Garibaldi e sarà operativo per le tre giornate della tredicesima edizione del festival biscegliese.

“Negli anni lo Scambialibro ha permesso di creare un circuito virtuoso di scoperta e condivisione di tantissimi libri”, spiega Sergio Silvestris, presidente di Associazione “Borgo Antico”. “Questa iniziativa consente di far giungere la passione della lettura in ogni casa, condividendo con altre persone le storie che abbiamo amato e che ci hanno fatto emozionare. Migliaia di libri sono stati scambiati nel corso delle passate edizioni, contribuendo alla diffusione della lettura e alla condivisione di emozioni preziose”.