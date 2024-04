L’appello di Francesco Sinigaglia su Rai2: “Ripopoliamo i teatri”

Il regista biscegliese Francesco Sinigaglia lo scorso 8 aprile è stato ospite su Rai2 del programma “…E Viva il Videobox”, segmento finale di “Viva Rai2!”, nato da un «ricordo felice» dello showman Rosario Fiorello, per descrivere l’attuale situazione del teatro italiano e per invitare i telespettatori a tornare a popolare i teatri in nome di un nuovo “Rinascimento” delle arti.

Il programma televisivo racconta l’Italia dei mille talenti attraverso interventi innovativi. Il direttore artistico della CompagniAurea – aps, Francesco Sinigaglia, dopo l’avvio dell’Aurea Factory, un nuovo spazio artistico a Bisceglie che accoglie laboratori teatrali per tutte le età e il gruppo di lettura “La Leggerezza”, sceglie Rai2 per lanciare personalmente il messaggio di promozione culturale: «Il teatro è in crisi, ma io ho un sogno. Ripopoliamo i teatri. Invitiamo tutti a teatro».

Nelle ultime settimane la CompagniAurea è impegnata nella realizzazione del progetto “Il teatro su misura per te” all’interno del quale porre a sistema l’interesse per le arti performative, incontri culturali e di formazione teatrale dedicati a tutte le fasce d’età (bambini, ragazzi e adulti), di concerto a rassegne e rappresentazioni, prossimamente in scena.