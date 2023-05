“La mia vita per un bignè”, la nuova coreografia del biscegliese Riccardo Fusiello

Debutterà domenica 7 maggio a Cossato (Biella) lo spettacolo “La mia vita per un bignè” realizzato dal coreografo biscegliese Riccardo Fusiello per la compagnia EgriBiancoDanza.

Riccardo Fusiello, direttore artistico della compagnia Sonenalé con sede a Bisceglie, è il primo autore selezionato nell’ ambito del bando Arepo indetto dalla Fondazione Egri per la Danza di Torino. Il progetto ha come finalità la realizzazione di progetti coreografici innovativi e ispirati alla contemporaneità, supportandone la messa in scena.

“La mia vita per un bignè” è una creazione concepita sul tema del desiderio, su come si accende, su come agisce in noi e su come si muove ed è strettamente intrecciata con il Bolero di Ravel; il Bolero come unica musica possibile per tracciare il dirompente spirito vitale che il desiderio provoca in noi e quel movimento sottile e impertinente che porta con sé. A collaborare nel meraviglioso progetto Agostino Riola (Dramaturg), Jon Aizpun, Gianna Bassan, Chiara D’Angelo, Vincenzo Criniti, Francesco Morriello, Cristian Magurano, Oksana Romaniuk (danzatori), Maurice Ravel, Zbigniew Preisner (musiche), Tommaso Contu (luci).

La creazione, commissionata dall’ensemble torinese, costituisce una tappa prestigiosa nel percorso artistico del coreografo Fusiello che ha scelto come base del proprio lavoro Bisceglie, dove da settembre 2022 dirige lo Spazio Sonenalé, un luogo di creazione, formazione e ricerca sulla danza, sul corpo e sul movimento.