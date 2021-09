La Compagnia dei Teatranti riparte portando in scena “Miseria e Nobiltà”

La Compagnia dei teatranti riparte e porta in scena il simbolo del teatro comico italiano: “Miseria e Nobiltà” di Eduardo Scarpetta (padre dei famosissimi fratelli De Filippo).

“Già pronto al debutto dagli inizi di marzo 2020, bloccato da una pandemia che per troppo tempo ci ha sopraffatti, per troppo tempo ha dominato le nostre vite, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza anticovid, sarà in scena il 18 settembre alle 21 e il 19 settembre in doppia replica alle 17 e alle 21 al Teatro Politeama Italia di Bisceglie“, spiega Lella Mastrapasqua, presidente della Compagnia.

Lo spettacolo si avvale del patrocinio morale della Uilt Puglia e del Comune di Bisceglie. Prevendita biglietti già attiva presso il botteghino del Politeama. Prenotazione obbligatoria.

Regia di Lella Mastrapasqua ed Enzo Matichecchia.

Ripartono anche i corsi di teatro per la categoria Baby, dai 5 ai 9 anni, per la categoria Junior, dai 9 ai 13 anni, e per la categoria Young, per i ragazzi e le ragazze di età superiore ai 13 anni e fino ai 18. Questi corsi saranno condotti dall’attrice Lella Mastrapasqua, mentre per la categoria Senior, che prevede allievi di età superiore ai 18 anni, gli insegnanti sarà, oltre alla stessa Mastrapasqua, l’attore Enzo Matichecchia. Infoline: 3494757919 e 3394107490.