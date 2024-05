International Museum Day 2024: l’Archeoclub Bisceglie celebra l’arte e la storia

In occasione dell’International Museum Day 2024, l’Archeoclub Bisceglie annuncia una serie di eventi ed iniziative che si terranno domani, 18 maggio, per celebrare il patrimonio culturale e storico di Bisceglie.

La giornata mondiale, promossa dall’ICOM (International Council of Museums), ha come tema per quest’anno “Musei, Sostenibilità e Benessere“, sottolineando il ruolo cruciale dei musei nella promozione dello sviluppo sostenibile e del benessere delle comunità.

Programma delle Celebrazioni

Sono previste nel pomeriggio del 18 maggio visite guidate della durata di mezz’ora a partire dalle ore 18:00 fino alle 20:30. Il pubblico di tutte le età potrà scoprire e conoscere il valore della tradizione contenuto nel Museo Etnografico “F. Prelorenzo”.

“La Giornata Internazionale dei Musei è un’opportunità unica per valorizzare il nostro patrimonio culturale e per riflettere sull’importanza dei musei come custodi della nostra storia e come promotori di sostenibilità e benessere comunitario. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare alla nostra iniziativa e a riscoprire la ricchezza culturale della nostra città”, ha dichiarato il Presidente dell’Archeoclub Bisceglie, Prof. Luigi Palmiotti.