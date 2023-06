Il weekend delle Vecchie Segherie Mastrototaro con Genovesi, Gheno e i finalisti dello Strega

È un fine settimana dedicato ai libri quello promosso dalle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio sulla scalinata di via Porto, con ospiti lo scrittore Fabio Genovesi, i finalisti del Premio Strega per l’unica tappa pugliese e la sociolinguista Vera Gheno.

Venerdì Fabio Genovesi torna a Bisceglie e presenta Oro Puro, Mondadori, accompagnato da Alessandra Tedesco. Attraverso lo sguardo di un ragazzino, Fabio Genovesi racconta una delle più grandi avventure della storia, il viaggio di Cristoforo Colombo alla scoperta dell’America. In questo romanzo, Fabio Genovesi non solo ci racconta la navigazione di Colombo come mai è stato fatto prima, ma ci cala dentro una grande avventura umana, esistenziale e sentimentale, che si snoda attraverso imprese, amori, crudeltà spaventose e improvvise tenerezze, svelandoci come dietro la scoperta occidentale delle Americhe si nascondano violenze, soprusi e malintesi, ma soprattutto l’insopprimibile, eterno istinto degli uomini a prendere, consumare e distruggere tutto, persino se stessi.

Rosella Postorino, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri sono i protagonisti, sabato 1 luglio alle ore 20.30, del Premio Strega a Bisceglie, evento promosso da Vecchie Segherie Mastrototaro che ogni anno porta in città i finalisti del più importante premio letterario italiano. La serata, ad ingresso gratuito, sarà presentata dalla giornalista Alessandra Tedesco e sarà arricchita dalla letture dell’attore Valerio Aprea. I finalisti saranno a Bisceglie per l’unica tappa in Puglia prima della proclamazione del vincitore in programma il 6 luglio a Roma, al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Premio Strega a Bisceglie è promosso da Vecchie Segherie Mastrototaro con il patrocinio del Comune di Bisceglie si ringraziano Mastrototaro Food, Mastrototaro Wood, Italiana Assicurazioni di Giuseppe Di Luzio, Banca Reale, Circolo dei Lettori Bisceglie e Libri nel Borgo Antico. Il Premio Strega è promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega con il contributo di Camera di Commercio di Roma e in collaborazione con BPER Banca, sponsor tecnico IBS.it.

Infine domenica 2 luglio, Vera Gheno presenta Parole d’altro genere, come le scrittrici hanno cambiato il mondo, Rizzoli, accompagnata da Salvatore D’Alessio. Con una selezione originale e unica di testi – che parte da Saffo e passa per Zelda Fitzgerald, Margaret Mitchell e molte altre – Vera Gheno costruisce un dizionario invisibile che attraversa epoche, continenti e generi (non solo letterari), e ci guida in un viaggio nella cosiddetta scrittura femminile. Per scoprire come le donne hanno contribuito a trasformare il modo in cui pensiamo, e si sono guadagnate sul campo il loro posto tra i classici.