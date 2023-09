Il sogno di una biscegliese: “Finalmente il mio libro. Ma serve un po’ di sostegno”

La ventinovenne biscegliese Katia Coppola, residente a Trento dove lavora da alcuni anni in una società di consulenza strategica, è pronta a presentare il suo primo libro dal titolo “La debolezza della crudeltà” edito da Bookabook.

“Il tanto atteso momento è finalmente arrivato. In questi ultimi mesi ho dedicato gran parte del mio tempo libero alla scrittura di questo libro e non mi sarei mai aspettata di arrivare a un passo dal raggiungimento di un sogno: poterlo pubblicare”, scrive Katia sui canali personali.

Il libro attualmente è in pre ordine all’interno di una campagna di crowdfunding con la casa editrice. Per ottenere la pubblicazione è necessario raggiungere un minimo di preordini pari alle 200 copie. La campagna ha una durata di 100 giorni e, al termine, in caso di esito positivo, il libro verrà pubblicato.

“Nel corso degli anni ho letto libri di diverso genere: romanzi rosa, gialli o storici. Raramente mi sono imbattuta in storie familiari nelle quali ogni lettore potesse immedesimarsi – sostiene Katia Coppola -. Ho deciso di scrivere questo libro perché credo che molte persone possono empatizzare con la storia dei nostri protagonisti. Mi sono avvicinata alla scrittura in un periodo particolare della mia vita dove ho capito che scrivere e dare sfogo alla fantasia e alle emozioni potesse essere un’ancora di salvataggio”.

“Spero che vogliate sostenermi nel raggiungimento di questo obiettivo – conclude Katia Coppola -. Ringrazio di cuore tutti coloro che già mi hanno sostenuto e che mi stanno sostenendo”.

Questo il link per il pre-order: https://bookabook.it/libro/la-debolezza-della-crudelta/