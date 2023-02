Il Segreto del Respiro, a Bisceglie la presentazione del libro a fumetti di Massimo Valente

“Il Segreto del Respiro”, ambientato a Bisceglie e nei dintorni, è un libro a fumetti sulle avventure di Naso Tommaso che insegnano al lettore, in modo divertente e interattivo, attraverso anche video qr code disseminati nei capitoli, tecniche semplici di respirazione per migliorare in modo esponenziale la tua salute fisica ed emotiva.

È stato scritto in coautoraggio da Massimo Valente, ricercatore ed osteopata biscegliese, fondatore, tra le tante, di TuttoRespiro.it e Arianna Ruffinengo, autrice di fumetti, sketcher in eventi istituzionali e artista visuale. Al centro della vicenda lo sportivo Naso Tommaso che narra la sua storia e i suoi successi sportivi al famoso comunicatore Naseus, venuto da Milano a Bisceglie proprio per conoscere i segreti dell’atleta.

Salute, benessere e territorio si uniscono in undici capitoli per dare vita ad un volume intenso e ricco di colori ma anche di altrettante informazioni e nozioni sulla salute che, se applicate, cambieranno in meglio le vostre giornate. Il libro sarà presentato oggi, sabato 4 febbraio alle ore 18, presso il Politeama Italia di Bisceglie.

Edito dalla casa editrice biscegliese Unaltropuntodivista e disponibile presso la libreria Abbraccio alla Vita, oltre che nello shop online (https://shop.abbraccioallavita.it/home/1598-Il-segreto-del-respiro.html), il libro “Il Segreto del Respiro” dà la possibilità di approfondire le tematiche trattate grazie a QrCode che si trovano alla fine di ogni capitolo e che rimandano a video specifici.