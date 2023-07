Il presidente Tedeschi dà il via al tesseramento 2023/2024 dell’associazione Bisceglie Start

L’associazione Bisceglie Start, presieduta da Savino Tedeschi, che ha al suo attivo iniziative di carattere promozionale nelle scuole di ogni ordine e grado, lo scorso Natale al Teatro Politeama, insieme a numerose associazioni del territorio e avvalendosi della concessione del patrocinio della Città di Bisceglie, chiama a raccolta i titolari di attività quali pizzerie, bar, rosticcerie per nutrire le fila associative e programmare assieme la programmazione 2023/2024 all’insegna delle tipicità gastronomiche locali.

“Il nostro obiettivo – spiega Tedeschi – è crescere per diventare più forti, più propositivi e per organizzare sempre più eventi promozionali per la città. Lo abbiamo già dimostrato nel primo anno di attività e vogliamo confermarlo anche nei prossimi perché abbiamo a cuore Bisceglie, le peculiarità della sua tavola e, soprattutto, il nostro lavoro”.

Quanti volessero aderire o semplicemente avere un primo contatto conoscitivo con i responsabili dell’associazione possono contattare il presidente Savino Tedeschi al numero 3453912900 o il vice presidente Marcello Di Bari al numero 3927548989.