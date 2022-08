Il Maestro di Alta Pasticceria Iginio Massari reinterpreta ed elogia il Sospiro

Stamattina Bisceglie, che si appresta a vivere le celebrazioni, dopo due anni di stop forzato, in onore dei tre santi patroni, si è svegliata con un piacevole riconoscimento: lo chef internazionale Iginio Massari reinterpreta il dolce tipico biscegliese.

“Come omaggio alla meravigliosa regione Puglia, la famiglia Massari ha studiato e riproposto la forma e la ricetta originale di questo antico dolce. Un’innovazione di processo rende ancora più soffice la pasta, ottenuta montando albumi freschi da guscio con zucchero e aggiungendo poi i tuorli, la vaniglia e succo di limone a filo. I Sospiri vengono poi farciti con crema chantilly allo zabaglione o alla crema pasticciera. Una leggera spolverata di zucchero a velo completa questo goloso e soffice dolce, perfetto per colazione, come dessert o in un momento di pausa e gioia durante la giornata”, scrive lo chef Massari sui suoi canali social.

“Le due versioni, crema pasticcera e zabaglione, sono disponibili da oggi nelle nostre Pasticcerie di Brescia, Milano, Verona e Firenze”, aggiunge in conclusione Massari invitando l’utenza a gustare il prodotto.

Un riconoscimento che cade proprio nei giorni in cui il sospiro sarà protagonista: lunedì 8 agosto, grazie all’impegno dell’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, guidata da Sergio Salerno, saranno inaugurati i cartelli stradali recanti la dicitura “Benvenuti a Bisceglie Città del Sospiro”.