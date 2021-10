Il duo Andriani e Camicia ospite dell’Associazione Auditorium a Palazzo Vives Frisari

La programmazione concertistica autunnale dell’Associazione Auditorium riprende a Bisceglie con il concerto del Duo Carmelo Andriani (violino) e Pierluigi Camicia (pianoforte), in calendario venerdì 8 ottobre alle ore 20 presso Palazzo Vives Frisari.

Il programma sarà interamente dedicato alle musiche di Henri Vieuxtemps, grande violinista e compositore dell’Ottocento, fondatore della scuola violinistica russo-belga. Il progetto musicale è stato oggetto recentemente di un’incisione con la casa discografica Brilliant Classics. I brani proposti, alcuni dei quali in prime esecuzioni, mettono in evidenza l’importanza stilistica ed estetica delle composizioni per violino di un caposcuola, Vieuxtemps, cui faranno riferimento in seguito le scuole nazionali russe e francesi, nonché quella italiana riconducibile alla famosa violinista pugliese Gioconda De Vito.

È possibile prenotare inviando una mail ad: associazioneauditorium@hotmail.com.

Il concerto sarà preceduto da un commento del giornalista Mino Dell’Orco. L’Associazione Auditorium ringrazia ArteVives aps per la collaborazione e l’impegno dedicato ad ospitarne le iniziative musicali. La stagione concertistica dell’Associazione Auditorium proseguirà infatti sempre a Palazzo Vives Frisari venerdì 22 ottobre (ore 20.00) con un recital del pianista Mirco Michele Ceci, vincitrice del “Premio Venezia 2007”.