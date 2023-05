Il biscegliese Giandomenico Veneziani in mostra a Parigi presso la Galerie Joseph Le Palais

L’artista biscegliese Giandomenico Veneziani sarà ancora una volta tra i protagonisti dello scenario fotografico internazionale. Dal 19 al 21 Maggio, l’opera tratta dal suo progetto “Back to you“, realizzato grazie alla collaborazione dell’attore e interprete di film e serie di successo nazionali ed internazionali Malich Cissè, sarà esposta in una delle gallerie più importanti di Parigi, la Galerie Joseph Le Palais, situata nei pressi del Centre Pompidou nel quartiere Beaubourg.

L’esposizione comprenderà opere di solo 90 fotografi provenienti da 32 Paesi del mondo e tra le poche bandiere italiane si potrà leggere il nome del giovane, ma già apprezzatissimo fotografo biscegliese.

L’evento è promosso dall’ente “ImageNation“, fondato nel 2013 da Martin Vegas, insieme all’associazione culturale DeFactory. Il lavoro ormai decennale di “ImageNation” mira a dare identità alle nuove voci della fotografia contemporanea.

La finalità principale dell’evento è promuovere gli artisti che partecipano, scelti dopo un’accurata e attenta selezione, in modo da poter dare una forte visibilità non solo ai grandi colossi della fotografia ma, soprattutto, ai giovani emergenti.

La prestigiosa vetrina Parigina è il punto di riferimento per tutti gli esperti del settore. A farne parte sono artisti talentuosi con un ricco background fatto di premi e riconoscimenti ed ognuno di loro ha in comune la passione per la fotografia.

I fotografi selezionati sono artisti la cui creatività è capace di ispirare gli animi sia visivamente che emotivamente. Le opere di Giandomenico Veneziani, dal taglio cinematografico, raccontano storie in grado di interpretare il mondo che ci circonda con un velo di mistero, poesia e surrealismo, descrivendo scenari futuristici e distopici.

Parigi è solo una delle molteplici tappe percorse dall’artista biscegliese, si ricordano infatti le precedenti esposizioni di Milano presso la Fondazione Matalon, nel 2021 e nel 2022, poi ancora Venezia con la Fondazione “Itsliquid” sempre nel 2022 e lo scorso Marzo è stato uno dei protagonisti dell’esposizione di New York, sempre con la collaborazione della fondazione “ImageNation”.

Veneziani, nel 2023, ha già pubblicato alcuni suoi scatti su GQ Portogallo, L’Officiel Baltic e Iconic Magazine, che si aggiungono alle numerose ulteriori pubblicazioni su riviste di moda, tra cui alcune di indiscusso prestigio come Vogue, inoltre ha ricevuto diversi premi e vittorie ottenute in contest internazionali.