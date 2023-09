I ragazzi biscegliesi dei Monarchs convincono i giudici di X-Factor alle audizioni / VIDEO

Sono tre i biscegliesi a calcare quest’anno l’ambito palco di X-Factor: celebre talent show prodotto da Sky. Si tratta di Marco Mastropierro, Carlo D’Addato e Adriano Portoso, rispettivamente voce, chitarra e basso della band Monarchs, che, insieme ad Aldo Mangione alla batteria, hanno dato vita ad un interessante progetto musicale che spazia dal pop al rock con brani inediti.

L’esibizione del gruppo alle auditions non ha convinto del tutto Fedez, ma la loro cover di «Where is my mind» dei Pixies e il loro sound hanno conquistato gli altri tre giudici, che hanno così deciso di regalare al gruppo l’emozione di continuare questa avventura televisiva.

La diciassettesima stagione del programma proseguirà questa settimana con la terza e ultima puntata di audizioni, per poi proseguire il 5 e il 12 ottobre con i Bootcamp, durante i quali ritroveremo i ragazzi dei Monarchs.

La performance dei Monarchs è disponibile al seguente link: L’Audizione dei Monarchs ad X Factor 2023 | Sky