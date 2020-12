Gli auguri di Buone Feste in musica dell’Hdemia Zamar di Bisceglie / VIDEO

“Quest’anno in mancanza di opportunità di esibizioni dal vivo, Hdemia Zamar ha voluto coinvolgere i propri allievi in un progetto collettivo ma realizzato in forma individuale, anche per augurare attraverso un brano di Stevie Wonder, ‘Someday at Christmas’, buone feste e un prospero 2021 agli ascoltatori”, con queste parole il direttore dell’accademia musicale Daniele Lamarca ha presentato il nuovo lavoro dei suoi allievi.

“Sono stati coinvolti nel progetto gran parte degli allievi, dai più piccoli ai più grandi della vocal coach Annamaria Carrieri: Samantha Brescia, Sofia Calò, Giuliana Germinario, Ermanno Lusco, Francesco Amato, Angela Orlando, Marco Mastropierro, Claudia Pedone, Serena Tafone, Manuela Rigante, Vincenzo Mastrapasqua, Valentina Torchietti, Giulia Catino, Viviana Mele, Ilaria De Feudis“.

Introduce il brano alla chitarra Alessandro Colangelo. L’audio è stato mixato da Daniele Lamarca e il video prodotto da Gioia Tafone.