Giuseppe de Candia sposa una 75enne: il nuovo film breve dell’artista biscegliese

“E prometto di esserti fedele sempre”… Non è solo la formula del sacramento del matrimonio, ma anche il titolo del nuovo film breve del cantautore e regista biscegliese Giuseppe de Candia. Il giovane torna alla macchina da presa dopo l’esordio con il primo cortometraggio dal titolo “Scrivimi per Sbaglio”, premiato in numerosi festival internazionali di cinematografia indipendente.

Le riprese del suo secondo lavoro, appena terminate, sono state girate interamente a Bisceglie. La scelta, ci spiega de Candia, è legata al desiderio di valorizzare i luoghi e gli scorci storici della città. Il lavoro di registrazione è stato interamente seguito da un team tutto biscegliese, con Pablo Figlia alla direzione della fotografia.

Sulla trama ancora no comment, ma qualcosa lo si può intuire dalla locandina ufficiale: siamo invitati a un matrimonio decisamente fuori dall’ordinario.

La co-protagonista (e futura sposa) di de Candia nel nuovo film è l’attrice coratina Antonia di Bisceglie. Oltre a lei, tantissimi attori locali nel cast. Tra i personaggi sullo schermo vedremo comparire Michelangelo Camero, Uccio Carelli, Francesco Mastrodonato, Gianluigi Belsito, Vincenzo Lopopolo, Alessandro Caruolo, Sokol Gjergji, Cindy Gjergji e tantissimi altri. Appuntamento in sala per l’uscita del film entro l’estate 2023. Nel frattempo, attendiamo l’uscita del trailer entro la primavera.