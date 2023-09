Gianrico Carofiglio a Bisceglie per l’evento di chiusura di Libri nel Borgo Antico

Si concluderà ufficialmente oggi 17 settembre la 14esima edizione del festival letterario biscegliese “Libri nel Borgo Antico”, che nel mese di agosto ha richiamato migliaia di appassionati lettori da tutta Italia per un ricco programma di conversazioni, presentazioni e spettacoli.

Sarà Gianrico Carofiglio, celebre scrittore e saggista, sempre in vetta alle classifiche dei best seller, il protagonista di una speciale conversazione che coinvolgerà i giovani ragazzi della kermesse biscegliese. Da sempre anima del festival, stavolta i volontari di “Libri nel Borgo Antico” ricopriranno l’inedito ruolo di intervistatori, in un dialogo sullo stile e le ispirazioni dell’autore pugliese, creatore del popolarissimo personaggio dell’avvocato Guido Guerrieri e tra le voci più apprezzate della narrativa italiana.

«Sarà un piacere riaccogliere Gianrico Carofiglio a Bisceglie, ma soprattutto farlo per un evento speciale come questo, in cui a dialogare con l’autore saranno quei ragazzi e quelle ragazze che abbiamo formato nel corso dell’anno, prima con il progetto de I SoGNALIBRI e poi coinvolgendoli attivamente nell’organizzazione del festival. Sarà un dialogo intergenerazionale, come quello alla base de “L’ora del caffè”, l’ultimo libro di Carofiglio per Einaudi, scritto a quattro mani con la figlia Giorgia», spiega Alessandra Di Pierro, Presidente di Associazione “Borgo Antico”.

L’appuntamento è quindi per oggi, alle ore 19.30, in Piazza Tre Santi, nel centro storico di Bisceglie.

Il festival Libri nel Borgo Antico gode del patrocinio di Parlamento Europeo, Camera dei Deputati, Ministero della Cultura, Università degli Studi di Bari, Regione Puglia, Consiglio Regionale della Puglia, Comune di Bisceglie, Provincia Bat, Salone del Libro di Torino. Partner di questa tredicesima edizione sono Confcommercio Bari e Bat, Camera di Commercio di Bari, Unpli Puglia, Confindustria Bari e Bat e GAL Ponte lama.