Giandomenico Veneziani: il fotografo biscegliese tra i 150 talenti del 2023 per magazine olandese

Il 2023 sta regalando all’artista Giandomenico Veneziani tantissime soddisfazioni, continuando ad ottenere riconoscimenti in concorsi fotografici e mostre internazionali. Il Paris Photo Awards (Prix de la Photographie Paris – PX3) è tra i più prestigiosi concorsi di fotografia a livello globale. Il PX3 si impegna a promuovere la fotografia, a scoprire talenti emergenti e a presentare fotografi di tutto il mondo alla comunità artistica di Parigi. Veneziani, alla sua seconda partecipazione al contest ha raggiunto il secondo posto nella categoria Press/Fashion con il suo lavoro “A deal with God”.

Il progetto vincitore è stato realizzato in collaborazione con il Fashion Designer Saverio Maggio, il modello Alieu (Alex) Bajo e la copywriter e co-autrice Claudia Carulli. L’opera fotografica del Veneziani verrà esposta a Parigi durante il Paris Photo 2023 presso “Grand Palais Ephémèree” nel mese di Novembre. All’esposizione seguirà la pubblicazione nel libro annuale PX3.

Da segnalare anche il secondo posto al 35Awards, che quest’anno ha accolto in gara oltre 440.000 foto. Il riconoscimento è stato raggiunto grazie al sopracitato progetto, “A deal with God”, nella categoria “Fashion&Glamour”. Sempre all’interno del concorso 35Awardsm Veneziani ha ricevuto il premio della giuria “Viewers choice” con il progetto “Back to you” che vede come protagonista l’attore e il modello Malich Cissè.

Di recente Veneziani è stato inoltre inserito da GUP Magazine, rivista fotografica Olandese, nella prestigiosa lista dei migliori 150 talenti emergenti europei nel campo della fotografia. Il concorso “Fresh Eyes International Talent 2023” promosso dalla stessa rivista, è alla sua quinta edizione, per questo ha deciso di celebrare i migliori talenti della fotografia, raccolti in un libro che verrà presentato presso “Haute Photographie” di Amsterdam.