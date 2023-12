“Fumetti sotto l’albero”: talk, mercatini e laboratori nel programma natalizio di Associazione Urca

Entra nel vivo il calendario di appuntamenti di “Fumetti sotto l’albero”: il programma natalizio messo a punto da Associazione URCA nel centro storico di Bisceglie, con il patrocinio del Comune.

Domenica 17 dicembre, in Piazza Margherita, dalle ore 18.30, sarà allestito un mercatino dedicato a illustrazioni, fumetti e autoproduzioni. Un’occasione per scoprire i giovani talenti locali, le autoproduzioni del territorio e sostenere le associazioni pugliesi impegnate nella promozione del fumetto. Nel corso della serata, infatti, interverranno anche i ragazzi del collettivo Ka-Pow di Andria per consigliare, e farsi consigliare, i fumetti perfetti da regalare ad amici e parenti per queste festività. Al termine dell’incontro sarà compilata, con l’aiuto del pubblico, una lista di fumetti imperdibili.

Sabato 23 dicembre si svolgerà invece un workshop gratuito con un ospite d’eccezione: Massimiliano di Lauro, illustratore e art director pugliese. Un laboratorio per padroneggiare la tecnica degli stencil e creare così degli effetti lontano/vicino con rulli e inchiostro. Una tecnica molto semplice che può essere utilizzata con facilità anche a casa.

Di Lauro lavora per magazine e brand da ogni parte del mondo. Ha pubblicato libri per bambini e ragazzi tradotti in sette lingue. Attualmente collabora con lo studio di animazione La Testuggine come art director e regista. Nel 2021 è stato selezionato per la mostra internazionale della Bologna Cildren’s Book Fair. I suoi poster sono entrati nella collezione permanente del Museo del Poster di New York.

I posti disponibili per il laboratorio sono esauriti nel giro di pochissime ore, a testimonianza del grande interesse del pubblico, soprattutto quello più giovane, verso le iniziative dedicate al mondo del fumetto e dell’illustrazione.