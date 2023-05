Francesco Vino presenta il suo romanzo alla libreria Prendi Luna book & more

Questa sera, alle ore 19.30, la libreria Prendi Luna book & more ospita Francesco Vino che presenterà al pubblico il suo romanzo “La bellezza ritorna” (Edizioni del Rosone, 2023) in compagnia di Pasquale Vitagliano.

“La bellezza ritorna” è la storia di uomini che, per ragioni diverse, hanno cercato di far terminare la guerra in Italia per salvaguardarne il patrimonio artistico e culturale. Nel romanzo di Francesco Vino, i capolavori di Michelangelo, Donatello, Tiziano, Caravaggio e Botticelli sono al centro di trattative, intrighi politici e operazioni militari, in un viaggio rocambolesco che attraversa tutta la penisola: l’importanza delle loro azioni si misura nei disastri evitati, nelle vite salvate, nelle opere ritrovate, nella bellezza che ritorna.

Francesco Vino ha frequentato la facoltà di Lettere presso l’Università degli Studi di Bari, dove ha conseguito la laurea magistrale in Storia e Scienze Sociali. Nel 2015 ha ottenuto l’abilitazione all’insegnamento per materie letterarie, attualmente insegna nella scuola secondaria di I grado e coltiva tra i suoi interessi principali: la storia contemporanea e la letteratura. Ha pubblicato il saggio “Una storia offuscata: il doppio stato nell’Italia della prima repubblica” (Roma, 2011) e “Leopardi.. quando beltà splendea” (Progedit, 2019). “La bellezza ritorna” è il suo primo romanzo.

Ingresso libero, prenotazione telefonica consigliata (080 809 2484).