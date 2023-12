Domenica nel Borgo del Natale con musica e street food: ospite Michele Monopoli

È tutto pronto per “I sapori del Natale”: l’evento che questa sera, domenica 3 dicembre, chiuderà in bellezza il secondo weekend di attività del Borgo del Natale nel centro storico di Bisceglie. Una serata organizzata in collaborazione con i ristoratori biscegliesi, che hanno preparato per i visitatori un vero e proprio itinerario del gusto all’insegna dello street food tipico e natalizio, accompagnato da piacevole musica e dall’immancabile villaggio di Babbo Natale per i più piccoli.

Ospite d’eccezione della serata sarà Michele Monopoli, il simpatico e seguitissimo influencer-agricoltore pugliese che in questi anni è riuscito a creare una enorme platea di seguaci sui social grazie alla sua irriverenza e alla leggerezza con cui affronta anche temi di attualità.

L’intrattenimento musicale sarà affidato alla street band “Sotto alle casere vostre”, che girerà tra le vie del centro storico a partire dalle ore 19.30. La bravissima Gioia Squeo dell’Iiss “Dell’Olio” si esibirà invece alle ore 20 con le “note del Natale”.

Come sempre i più piccoli potranno trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, che li coinvolgeranno in divertenti laboratori creativi, truccandoli e preparandoli all’incontro più speciale dell’anno, quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta in Piazza Duomo per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Le attività sono completamente gratuite, ma l’invito a tutti coloro che parteciperanno alle iniziative è quello di donare beni di prima necessità e alimenti non deperibili al punto di raccolta allestito da Associazione “Borgo Antico” o di acquistare un regalo dal mercatino solidale in via Cardinale Dell’Olio, organizzato in collaborazione con Anpa, Suore di Villa Giulia, Ail e Associazione Diversamente Uguali. Si accettano donazioni libere che saranno devolute alla Caritas Bisceglie.