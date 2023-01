Domenica in Musica a Santa Margherita con l’Aedo Duo

Un concerto tra le mura medievali della chiesa di Santa Margherita. Sul palco l’Aedo Duo composto dalla biscegliese Claudia Lops e dal molfettese Vito Vilardi: appuntamento ad ingresso libero e gratuito domenica 8 gennaio alle 11.30.

A risuonare in questa ‘Domenica in Musica’ saranno il flauto di Claudia Lops e la chitarra di Vito Vilardi, due strumenti apparentemente così diversi tra loro ma in grado di dare vita ad una perfetta sintonia tra i diversi timbri e suoni.

“Apriamo il 2023 di Santa Margherita con un concerto molto bello e particolare – spiegano da Associazione 21 – Il primo di una serie di eventi e iniziative per continuare anche quest’anno a valorizzare la chiesa medievale che tra pochi giorni festeggerà il suo 826esimo compleanno”.

L’Aedo Duo nasce nel 2018 con l’obiettivo di intraprendere un percorso musicale da camera avvicinandosi al repertorio originale, ma anche sperimentando nuovi generi. Claudia Lops e Vito Vilardi, entrambi diplomati presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, si sono esibiti in importanti rassegne pugliesi e sono impegnati nell’inedito progetto discografico che ha visto la luce nel 2022, “Lo racconta il mare”, scritto dal compositore pugliese Sabino de Bari, per flauto, chitarra, mandolino e voce.

L’evento è organizzato da Associazione 21 nell’ambito del progetto di valorizzazione della chiesa di Santa Margherita sottoscritto con il FAI e condiviso con il Comune di Bisceglie.