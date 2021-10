Consulta Cultura, Loredana Acquaviva eletta presidente, Enzo Abascià segretario

Si è riunita per la prima seduta la Consulta per le Politiche Culturali del Comune di Bisceglie. I componenti, ufficializzati lo scorso mese di maggio, si sono incontrati per la nomina del presidente e del segretario dell’assise.

I quattordici membri ammessi a far parte dell’organismo consultivo sono Enzo Abascià, Antonio Dell’Olio, Viviana Peloso, Agnese Sasso, Sergio Salerno, Alessandra Graziani, Lucia Ferrante, Luciano Lazzaro Gigante, Nicola Gallo, Mauro Racanati, Antonio Speranza, Vincenzo Paolo Ruggieri, Francesco Brescia e Loredana Acquaviva. Nominati anche otto referenti di altrettante associazioni biscegliesi: Antonia Maria D’Ambrosio per Teclas, Silvia Cantarone per Muvt, Giuseppe Maenza per Media Politika Media in Politics, Angela Di Ceglie per ZonaEffe, Angela Rosa Graziani per Borgo Antico, Rosalba D’Addato per Anpi, Antonio Musci per Cineclub Canudo e Francesco Sinigaglia per CompagniAurea.

L’assemblea ha eletto per il ruolo di presidente Loredana Acquaviva e per quello di segretario Enzo Abascià.

I lavori sono stati aperti in seguito ai saluti istituzionali del sindaco Angelantonio Angarano. Funzioni di coordinamento e raccordo nelle mani dell’assessore alle politiche culturali Loredana Bianco. Regolamento e dettagli sono stati resi noti dal Dirigente Raffaele Salamino.

Prossimo appuntamento intorno alla terza settimana di ottobre per entrare nel merito dell’operatività dell’organismo.