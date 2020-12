“Consigli d’Autore” ospita Mario Calabresi / DIRETTA sulla pagina FACEBOOK di Bisceglie24

Quinto appuntamento per Consigli d’Autore, iniziativa ideata e realizzata da Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie in programma sino al 21 dicembre sulla pagina Facebook di Bisceglie24. Oggi, sabato 12 dicembre alle ore 18.00 Mario Calabresi.

Figlio del commissario Luigi Calabresi, Mario è giornalista ed è stato direttore della «Stampa» e de «La Repubblica». È autore di Spingendo la notte più in là (Mondadori, 2007), libro dedicato alle vittime del terrorismo. Nel 2002 – insieme a Francesca Senette e Andrea Galdi – è stato insignito del premio Angelo Rizzoli per il giornalismo, e nel 2003 riceve il premio intitolato a Carlo Casalegno. Nel maggio 2011 esce il suo Cosa tiene accese le stelle (Mondadori), antologia di scritti sulle conversazioni avute con italiani “eccellenti”. Tra le pubblicazioni Mondadori : La fortuna non esiste (2009), Cosa tiene accese le stelle (2011), Non temete per noi, la nostra vita sarà meravigliosa (2015) , La mattina dopo (2019) e Quel che non ti dicono (2020).

Consigli d’Autore proseguirà domenica 13 dicembre alle 18 con Gabriella Genisi, autrice noir che ha dato vita alla celebre saga del commissario Lolita Lobosco.

L’iniziativa è gratuita e tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di usufruire di uno sconto del 15% su acquisti alle Vecchie Segherie Mastrototaro Mondadori Bookstore – in libreria o con spedizione in tutta Italia attraverso ordine via telefono, email e social – da spendere dal 1 al 31 gennaio 2021. Per ulteriori informazioni 080.8091021 – info@vecchiesegherie.it.

Consigli d’autore è ideato e organizzato da Vecchie Segherie Mastrototaro con il sostegno di Mastrototaro Food in collaborazione con SistemaGaribaldi.