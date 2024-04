Concerto dei Freaky Friends per il centenario del Politeama Italia

In occasione del centenario del Politeama Italia di Bisceglie, numerose sono le iniziative in fase di organizzazione nei prossimi giorni.

Sabato 20 aprile alle ore 20:30 (inizio ore 21), in collaborazione con la libreria Abbraccio alla Vita, si terrà un concerto pianistico a quattro mani per raccontare in musica la storia del Politeama Italia. Anna Fre e Silvia Cappa, unite in nome d’arte nel Freaky Friends, si esibiranno in duo al pianoforte su un repertorio variegato, che va da Mozart a Morricone, da James Horner a Yiruma, un panorama musicale cronologicamente e stilisticamente ampio.

Il duo delle musiciste si è formato presso la Scuola Civica di Milano nel 1996, in seguito entrambe sono state pianiste accompagnatrici del corso di Direzione d’orchestra del Maestro Emilio Pomarico. Nonostante adesso vivano a 800 km di distanza, trovano sempre il modo per incontrarsi e suonare insieme, affiatate come sempre. Ad accompagnare la musica ci saranno le parole di Massimo Valente per raccontare la lunga storia del Politeama Italia.

È possibile acquistare i biglietti presso il Politeama Italia di Bisceglie oppure online a questo link: https://politeamaitalia.com/la-storia-del-politeama-raccontata/