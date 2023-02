Bit 2023, Libri nel Borgo Antico nel palinsesto unico della Regione Puglia: «Grande orgoglio»

Il festival biscegliese Libri nel Borgo Antico protagonista alla BIT 2023 di Milano con l’inclusione nel Palinsesto Unico dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo della Regione Puglia. Un palinsesto che contiene le iniziative di maggiore successo e richiamo dell’offerta turistica pugliese.

L’annuncio avverrà ufficialmente domani, nel corso di una conferenza stampa dedicata. «Il festival Libri nel Borgo Antico di Bisceglie si è consolidato negli ultimi anni come uno degli eventi di riferimento di questa Regione, che è forse quella con il maggior numero di iniziative dedicate al libro e alla lettura», commenta Aldo Patruno, Direttore Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia.

«Si tratta di un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che è il coronamento dell’impegno che ogni anno i membri dell’Associazione “Borgo Antico”, insieme a centinaia di volontari, dedicano, in maniera del tutto gratuita, all’organizzazione del festival. Libri nel Borgo Antico è una grande festa delle cultura che mobilita, in una forma che non ha precedenti, un’intera comunità, che si sente accolta, inclusa e coinvolta in un evento che è patrimonio di tutti biscegliesi», aggiunge Alessandra Di Pierro, presidente di Associazione “Borgo Antico”.

L’Associazione “Borgo Antico” sta già lavorando alacremente all’edizione 2023, che ha già ottenuto i prestigiosi patrocini dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, del Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Bari, di Confindustria Puglia, della Regione Puglia e della Provincia Bat. Anche la quattordicesima edizione, come da tradizione, sarà caratterizzata dal forte coinvolgimento delle scuole cittadine, con le tante iniziative dedicate ai volontari del festival e nell’ambito de “I SoGNALIBRI”, percorso di avvicinamento alla lettura destinato agli studenti e sostenuto dalla Luiss Guido Carli.