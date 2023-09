BinarioZero, al via la stagione teatrale e d’animazione culturale 2023/2024 – FOTO

La compagnia teatrale biscegliese Binariozero ha aperto la nuova stagione teatrale 2023/24 con lo spettacolo tenutosi presso il castello Svevo di Bisceglie in collaborazione con l’associazione Zona Effe dal titolo “Per te”.

Una fotografia degli anni 80, in un quartiere di periferia di un paesino del sud, è l’estate del 1987 fa caldo, un gruppo di ragazzi Antonio Amoruso, Massimo Baldini, Alex Bonsanto, Giovanni Caprioli, Francesca Capurso, Gianluca Colangelo, Samuele Di Liddo, Dorian Fiore, Antonio Graziani, Enrico Ladisa, Daniela Marzulli, Dorilicia Todisco si ritrovano al muretto nella noia di quell’estate, dove non succede mai nulla, attendono la “circolare” per andare al mare. Nell’attesa si parla di cosa fare per il ferragosto, alle porte c’è la fiera della Madonna dell’Assunta… il tempo scorre, non si prende come sempre una decisione….un evento straordinario sconvolgerà le vite di quei ragazzi, in quell’estate del 1987, si riaccenderà un sogno ma allo stesso tempo firmeranno la loro condanna: nulla resterà così per sempre.

Scritto e diretto da Giancarlo Attolico tra applausi e l’emozione del pubblico, il capotreno ha annunciato la nuova stagione teatrale della compagnia 2023/24 dal titolo: “Dalla cenere…”.

Da settembre ripartono i percorsi teatrali presso la sede in via Pendio Misericordia 20 per tutte le età dai 5/7 anni Labero, il percorso Elementare!, il percorso sopra la MEDIA, il percorso SUPEReroi e il percorso teatrale per ADULTI, un viaggio sul BinarioZero per tutte le età.

Dal 25 al 30 settembre partiranno le prove aperte per i nuovi passeggeri mettendosi in -lista passeggeri- al numero telefonico: 3280188301.

La compagnia riparte con la promozione teatrale nelle scuole con i progetti teatrali e in cantiere una trasferta fuori regione. Due nuovi debutti teatrali, torneranno in scena nuovamente “La storia infinita” per tutti i bimbi della città e “Femminile 37”. La sede teatrale diventa un palcoscenico per feste di compleanno, letture animate, riunioni di ogni genere e nell’anno alcuni appuntamenti straordinari “Un thè col capotreno” per scoprire la bellezza dell’arte teatrale.

Il capotreno annuncia: “Con lo spettacolo per te si chiude un cerchio artistico, per dare inizio ad un nuovo percorso che non tradirà la mia linea poetica, ma che conduce sempre a fare meglio dopo oltre 23 anni di attività teatrale, non vi libererete facilmente di me”.