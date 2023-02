BeerComix, a Bisceglie il genio visionario e artistico di Marco Galli

Il BeerComix, rassegna dedicata al fumetto e al mondo geek, ospita l’autore “cult” Marco Galli, tra i più apprezzati fumettisti italiani, premiato col prestigioso Yellow Kid come scrittore dell’anno a Lucca Comics nel 2021. Galli incontrerà il pubblico negli spazi del Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi a Bisceglie per presentare la sua ultima opera “Il Nido”, edita da Coconino Press: forse l’opera più coraggiosa e intensa scritta dall’autore lombardo, un’incursione nella storia del ’900, nella psiche distorta di un dittatore e nei meccanismi che generano il consenso.

L’incontro si svolgerà martedì 28 febbraio alle ore 20.30.

Il nuovo fumetto di Marco Galli racconta con grande inventiva stilistica e narrativa cinque giorni cruciali nella vita di Aldolf Hitler, quelli tra il 3 e il 7 giugno del 1944, mentre lo sbarco degli Alleati in Normandia accelera inesorabilmente il conto alla rovescia verso la fine del folle progetto del Reich. Il Führer è al sicuro nel “Nido dell’Aquila”, la sua residenza rifugio tra i boschi e le vette delle Alpi Bavaresi, circondato da una forzata e illusoria atmosfera di festa decadente, ma soprattutto è preda, in maniera ormai patologica, delle sue paranoie e delle sue allucinazioni.

Il “BeerComix” è la rassegna invernale ideata dall’Associazione Urca, realtà di ragazzi under 30 che ogni estate organizza a Bisceglie il BiComix, oggi tra i più apprezzati festival del fumetto e del cosplay nel Sud Italia. L’idea del “BeerComix” nasce dalla volontà di continuare a parlare di fumetto tutto l’anno, e non soltanto nei giorni dell’evento principale, in un ambiente accogliente e informale in cui presentare le ultime novità editoriali e confrontarsi sulle più interessanti opere del panorama fumettistico italiano.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi e con il supporto del Collettivo Bac e del birrificio Ratto Matto. Al termine della presentazione, l’autore firmerà e dedicherà le copie del libro, acquistabile in loco o presso la fumetteria La Tana del Nerd, sponsor dell’evento.