Avis e Borgo Antico nuovamente insieme tra cultura e solidarietà

L‘Avis di Bisceglie rinnova la collaborazione con l’associazione Borgo Antico, in vista della XII edizione del Festival “Libri nel Borgo Antico” (dal 26 al 30 agosto) e mette a disposizione di quanti si recheranno a donare sangue sabato 21 e lunedì 23 agosto, presso la sede di via Lamarmora n. 6, ingressi per assistere alle presentazioni degli autori di Largo Castello e cofanetti di libri.

Ai primi quaranta donatori le due realtà associative consegneranno un posto a sedere nelle prime file per una o più conversazioni di Largo Castello nei giorni 27, 28 e 29 agosto e un cofanetto di libri dal valore di trenta euro.

Avis e Borgo Antico invitano pertanto i cittadini a compiere un gesto nobile e solidale soprattutto data la carenza di sangue dei gruppi “A” e “0”.

E’ obbligatorio prenotare telefonicamente la disponibilità a donare tramite la linea Whatsapp al numero 3460527760 nei giorni precedenti la donazione.