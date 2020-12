Associazione 21, una diretta streaming alla scoperta della chiesa di Santa Margherita

Nella giornata di domani, domenica 27 dicembre, la professoressa Margherita Pasquale terrà una lectio magistralis sulla chiesa di Santa Margherita, vero e proprio gioiello dell’architettura romanica della nostra città. Dal momento che la chiesa sarà chiusa a causa delle limitazioni la professoressa parlerà al pubblico per via telematica: la conferenza avrà inizio alle 17 e si svolgerà tramite diretta sulla pagina Facebook di Santa Margherita e dell’Associazione 21, organizzatrice dell’evento.

La conferenza rientra nell’ambito di un più ampio percorso, intitolato “Aprite gli occhi“, che l’Associazione 21 ha intrapreso lo scorso settembre. Scopo dell’iniziativa è quello di seminare tra i cittadini un sincero interesse per la chiesa di Santa Margherita, capolavoro architettonico, artistico e storico della città. Il progetto può peraltro vantare, oltre alla partecipazione di esperti del settore, anche sull’appoggio del Fai, un’istituzione che da anni sostiene la promozione turistica e la salvaguardia della chiesa biscegliese.

Margherita Pasquale, docente di storia medievale ed esperta della chiesa, focalizzerà il suo intervento sulla storia dell’edificio, fondato nel 1197 per volere del giudice Falco. «In questo primo appuntamento» racconta Elisabetta Valente di Associazione 21, «partiremo proprio da qui, dall’atto di donazione firmato da Falco 823 anni fa, documento che è arrivato a noi grazie alla trascrizione fatta dal monaco cistercense Ferdinando Ughelli e pubblicata nel 1721»

«Nelle poche domeniche di apertura tra settembre e ottobre», spiega Stefania Sciancalepore, coordinatrice dell’iniziativa, «tanti biscegliesi si sono affacciati, increduli di scoprire un così bel ‘gioiello’ in pieno centro città. È anche per questo che vogliamo continuare a tenere acceso un faro, con l’augurio che sia il più luminoso e duraturo possibile, su Santa Margherita, per non essere più ciechi davanti ai tesori nascosti tra le mura di casa nostra. E chi meglio di Margherita Pasquale per accompagnarci in questo percorso?».