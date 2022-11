“Art For Rights”, Amnesty Bisceglie presenta l’ottava edizione del contest artistico

Lǝ attivistǝ del Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e in collaborazione con l’associazione culturale URCA e Laboratorio Urbano, presenta l’VIII edizione dell’Art for Rights (https://facebook.com/events/s/art-for-rights-viii-edizione-p/447172304220728/), contest artistico nato nel 2013 con lo scopo di contribuire in maniera significativa all’opera di sensibilizzazione promossa da Amnesty International su tematiche attinenti alla sfera dei diritti umani.

Tema di quest’anno sarà l’ultima campagna globale promossa da Amnesty International, ovvero “Proteggo la Protesta”, che intende sfidare gli attacchi internazionali e diffusi alla protesta pacifica, supportando lǝ manifestanti pacificǝ e sostenendo le cause dei movimenti sociali che spingono al cambiamento per la realizzazione ed il conseguimento dei diritti umani in ogni parte del mondo.

Le opere in concorso saranno esposte presso il Laboratorio Urbano, ubicato al secondo piano di Palazzo Tupputi, dove saranno liberamente e gratuitamente visibili a tutte le persone interessate a partire da oggi, 8 novembre, fino a domenica 13 novembre, sia in mattinata (9:00 – 13:00) che in serata (18:30 – 22:30). A seguito della chiusura della mostra, prevista per le ore 13:00 di domenica 13 novembre, avrà luogo la premiazione dell’evento – che si terrà presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, a partire dalle ore 21:00 – durante la quale interverrà come ospite l’attivista iraniana per i diritti umani Pegah Moshir Pour e verranno conferiti i premi gentilmente offerti dai partner dell’iniziativa: Azienda agricola Bombini, Bar Cattedrale, makeArt, Tana del Nerd e Vecchie Segherie Mastrototaro.

A fare da cornice alle opere in concorso l’esposizione di alcuni oggetti di uso quotidiano divenuti simboli di resistenza nelle più recenti proteste a livello globale: dai cucchiai in legno, con cui le donne sono scese in piazza nelle proteste del 2014 in Burkina Faso, alle papere di gomma, diventate simbolo del movimento pro-democrazia in Thailandia.

Assieme allǝ componenti della giuria di esperti d’arte – Daniele Geniale, Sal Modugno, Laura Petruccioli e

Federica Soldani – lǝ visitatorǝ della mostra saranno direttamente coinvolti nella nomina dellǝ vincitorǝ attraverso l’espressione del proprio voto in loco (presso l’apposita postazione) e sui canali social del Gruppo Giovani 063 di Amnesty International Bisceglie, dove le preferenze potranno essere manifestate attraverso un like.

Per qualsiasi informazione, il Gruppo Giovani 063 di Amnesty International di Bisceglie resta a piena disposizione sui suoi canali social: