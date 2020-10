Amnesty, in esposizione al Castello le opere del concorso “Art for Rights”

Si aprirà domani, giovedì 8 ottobre, la sesta edizione di “Art for Rights“, concorso artistico organizzato dalla sezione biscegliese di Amnesty International con l’intento di sensibilizzare la popolazione sulle violazioni dei diritti umani. A partire da domani le opere in concorso – fotografie, disegni, dipinti – verranno infatti esposte nel castello angioino fino a domenica 11 ottobre. La mostra sarà accessibile al pubblico ogni mattina dalle 10 alle 13 nelle serate di venerdì e sabato dalle 18 alle 21. Negli stessi orari i visitatori potranno ammirare un’altra mostra organizzata da Amnesty Italia, intitolata “La Camera Scura“: nel Castello saranno esposti dodici scatti d’autore sul tema della pena di morte.

Saranno proprio i cittadini a fare da giudici nel concorso “Art for Rights”, che quest’anno ha per tema i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Chi accederà alla mostra potrà infatti votare – sia in loco, sia sui canali Facebook e Instagram dell’associazione – la sua opera preferita; i voti raccolti verranno poi resi pubblici nella serata di domenica: a partire dalle 20.30 la commissione giudicatrice – composta da Enzo Abascià, Paolo Sciancalepore e PIN – emetterà il verdetto finale in un evento pubblico che si svolgerà all’Epass. Gli artisti vincitori riceveranno dei premi offerti dai partner dell’evento: Mondadori Bookstore – Vecchie Segherie Mastrototaro, makeArt e Hygge. In concomitanza con la premiazione i volontari di Amnesty Bisceglie e quelli di Save The Children Bat daranno vita a un dibattito sul tema – tanto delicato quanto spesso ignorato – della violazione dei diritti di bambini e ragazzi.