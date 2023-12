“Alla scoperta del DNA”, il libro di Marco Papagni alle Vecchie Segherie Mastrototaro

“Alla scoperta del DNA” è il nuovo libro (edito da Florestano Edizioni) del dottor Marco Papagni, chimico biologo di origini biscegliesi, ospite questa sera mercoledì 6 dicembre alle 18.30 alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

L’opera nasce da una brillante intuizione: incuriosire i più piccoli e non solo verso il mondo della scienza e della genetica in particolare, con una trattazione dell’argomento avvincente, chiara e puntuale allo stesso tempo.

Nel libro l’autore vuole spiegare ai bambini come è fatto il DNA e qual è la sua funzione attraverso l’utilizzo di accattivanti disegni e di personaggi come Alessandro, Teresa, Giovanni, Claudia e tanti altri, che animano la scena per rendere più agevole e divertente l’approccio a questa fondamentale materia.

Uno strumento originale per parlare ai più piccoli e risvegliare in loro l’innata curiosità verso il mondo che ci circonda, coltivando la passione per la scoperta dell’ignoto.