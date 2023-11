Alice Pignagnoli alle Vecchie Segherie Mastrototaro per raccontare la sua storia / VIDEO

Alice Pignagnoli, calciatrice e dirigente sportiva, è stata ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro per la presentazione del suo libro: “Volevo solo fare la calciatrice”, per Minerva Edizioni. Un evento organizzato in collaborazione con la sezione cittadina della Fidapa.

Attraverso un percorso di crescita emotiva e fisica, Alice Pignagnoli si racconta al pubblico attraverso il suo libro, con una storia di sudore e sacrificio, fatta di brillanti successi ma anche di sconfitte e fallimenti. Un racconto che arriva a toccare il tema della discriminazione di genere sul luogo di lavoro e le conseguenze che, ancora nel 2023, una gravidanza può avere sulla carriera di una donna.

Nel libro, Alice è una bambina con un grande desiderio: diventare una calciatrice. Ma le bambine, a metà degli anni Novanta in Italia, «non possono giocare calcio»: glielo dicono tutti, anche i suoi genitori. Lei però è disposta a tutto, anche a scontrarsi con la famiglia e a lasciare casa per un ingaggio da pochi spiccioli, pur di coronare il suo sogno.