Al via sul porto turistico la rassegna di eventi musicali “Blu Festival”

Parte domani sera, 15 luglio ore 21, “Blu Festival” rassegna di eventi musicali dal vivo allestita nella caratteristica location del porto turistico di Bisceglie, a bordo di un imponente trimarano tramutato in palco pronto ad accogliere gli artisti.

“Blu Festival” si prefigge di animare per tutta l’estate una delle zone più affascinanti di Bisceglie. Una iniziativa promossa dalle attività commerciali di via La Spiaggia accomunate sotto le insegne di AssoLocali, in collaborazione con Bisceglie Approdi Marina Resort per il supporto logistico, il patrocinio del Comune di Bisceglie e la partecipazione della locale Confcommercio.

Ogni giovedì il palcoscenico sull’acqua ospiterà le performances di artisti e gruppi all’interno di un programma variegato che spazierà per generi, influenze e stili. Il primo appuntamento live del Blu Festival, preceduto da un breve saluto dello staff organizzatore, vedrà l’esibizione de “Le Smorfie”, complesso nazionalpopolare formato da quattro elementi che, accompagnati da diversi strumenti, ripropongono i classici della tradizione musicale italiana. Da Renato Carosone a Renzo Arbore, passando per gli intramontabili stornelli romani e napoletano. Il gruppo de “Le Smorfie” è formato da: Michele Sgaramella voce, gag, fisarmonica e piano; Giuseppe Celiberti alla batteria; Giacomo D’Avanzo alle chitarre, mandolino e cori; Fabrizio Pellegrino al basso e cori.