Al via la rassegna “DIVERSINVERSI – Tè con l’autore” / PROGRAMMA

Parte anche nel 2024 la rassegna “DIVERSINVERSI – Tè con l’autore” organizzato dal Circolo dei Lettori / Presidio del Libro di Bisceglie.

La rassegna si articolerà in due momenti, che saranno distribuiti in un totale di dieci appuntamenti bisettimanali: quello dedicato alle voci poetiche contemporanee e quello che proseguirà lo studio e la lettura di poetesse “dimenticate”, già avviato nei mesi scorsi nella sezione “I DIRITTI IN GENERE”.

Ecco gli appuntamenti previsti in programma:

21 febbraio: Gian Antonio Palumbo

6 marzo: Vito Davoli

20 marzo: Liliana Salerno

3 aprile: Raffaella Magliocca parlerà di “Louise Labé”

17 aprile: Nicola Accettura

9 maggio: Zaccaria Gallo e Mariella Sivo parleranno di “Else Lasker Shueller”

22 maggio: Paolo Polvani

5 giugno: Loredana Lorusso e Antonietta Giardinelli

19 giugno: Maurizio Evangelista

Gli incontri si svolgeranno presso la sede della Biblioteca “Isolachenoncè”.