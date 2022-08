Al via la prima edizione del Controcorrente Festival / PROGRAMMA

Si terrà oggi nella sede operativa di Controcorrente S.O.S (Via Bisceglie 68, Trani) la prima edizione del Controcorrente Festival: il primo festival musicale targato Controcorrente.

Sul palco, a partire dalle 20, si alterneranno 13 giovani artisti locali e non solo: si vai da Sant’Anna, solista dal Brasile a Ramingo col suo Afrobeat da Roma, passando per i locali Spark, noto rapper da Bisceglie. Da Bisceglie vengono anche i poliedrici Pan Island Project così come i Licorice Trip e il loro Stoner rock, a cui faranno seguito Mr.Fa voce soul da Corato e i Nipoti della zia Enz, formazione Classic hip hop tranese accompagnati da Dj Gelo. Da Manfredonia il rapper Gabrix e dalla Sardegna (Olbia) la voce Pop di Dedo. Spazio anche al punk con i Tropical Tennis, formazione tranese. Da Milano invece Halba X Foldino.

Aprono e chiudono la rassegna due Dj Biscegliesi: Fred Consiglio e Davide Dev, a Milano in pianta stabile da tempo divide i palchi con Ghali, e chiuderà la serata con il suo personale Dj Set.

L’evento sarà corredato da espositori artigiani e artistici locali, con il servizio cibo/bevande ovviamente a cura del food truck di Controcorrente S.O.S.

Un’idea, quella del festival, già nell’aria dall’anno scorso, alimentata anche dalle richieste di avventori e sostenitori dello spazio: “ma quando farete un festival alla vostra maniera?”.

Così quest’anno si è deciso di passare dalle parole ai fatti: l’accesso è libero e l’augurio degli organizzatori è che questo sia l’inizio, una prova generale per qualcosa da crescere e sviluppare con la comunità per gli anni futuri.

Per info è possibile contattare la cooperativa sui suoi canali social o al 3453384820.