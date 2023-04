A Palazzo Tupputi si parla di ‘Potere’ con don Rocco D’Ambrosio

Sarà il Potere al centro dell’appuntamento di martedì 11 aprile alle 19.30 a Palazzo Tupputi, organizzato da Associazione 21 e Cercasi un fine, con la collaborazione di Vecchie Segherie Mastrototaro. Ospite della serata Rocco D’Ambrosio, docente di filosofia politica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e autore del libro ‘Il potere. Uno spazio inquieto’.

“Torniamo a dialogare e a confrontarci con don Rocco D’Ambrosio – spiegano gli organizzatori – che già aveva aperto nel 2020 la prima edizione del nostro percorso di formazione alla cittadinanza attiva Common Ground. Se in quell’incontro avevamo parlato dell’Abc della Costituzione, adesso vogliamo affrontare i vari aspetti del potere, quello della vita quotidiana, dell’esperienza che ognuno di noi fa nelle varie istituzioni in cui è inserito, da quelle più semplici come la famiglia, o una piccola associazione, a quelle più complesse, come aziende, scuole, università, comunità di credenti, sindacati, partiti politici, strutture burocratiche, organismi nazionali e internazionali”.

Si tratta del secondo appuntamento dell’edizione 2023 di Common Ground, dopo quello sul Piano Urbanistico Generale con l’architetto Giacomo Losapio. Gli ultimi incontri, previsti a maggio e a giugno, saranno dedicati completamente alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio con il confronto tra i candidati e infine quello con il sindaco eletto.

Per tutte le info su Common Ground, l’Associazione 21 ha messo a disposizione l’indirizzo commonground@21bisceglie.it e i propri canali social su Facebook e Instagram. Ai frequentanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per gli studenti alla richiesta dei crediti formativi.