Sfondano auto e rubano panettoni in vendita per beneficenza / FOTO

L’avvocato biscegliese Elisabetta Mastrototaro, membro del consiglio direttivo dell’Epass di Bisceglie, è stata protagonista di un episodio increscioso.

Uscita di casa per effettuare consegne ad alcuni acquirenti dei panettoni della solidarietà, il cui ricavato andrà devoluto per il sostegno del Poliambulatorio “Il Buon Samaritano”, ha trovato il finestrino lato passeggero della sua vettura completamente sfondato e, all’interno, i panettoni erano spariti.

«Speriamo almeno sia stato qualcuno in stato di reale bisogno. Fortunatamente quelli che avevo custodito nel portabagagli sono salvi», ci ha raccontato tra leggerezza e amarezza l’avvocato.

Panettoni, pandori e stelle di Natale sono in vendita fino al 6 gennaio in via Cardinale Dell’Olio n. 58 nel corso de “Il Borgo del Natale”.