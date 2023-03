Scuole più sicure: controlli antidroga unità cinofile all’IISS Sergio Cosmai di Bisceglie

Nei giorni scorsi a Bisceglie, poco dopo il suono della campanella di inizio lezioni, i Carabinieri della locale Tenenza, con l’ausilio di un’unità cinofila del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno, nell’ambito di un servizio dedicato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di edifici scolastici della città e in particolare presso l’I.I.S.S. Sergio Cosmai, hanno passato al setaccio l’ingresso ed i vialetti adiacenti, abituale ritrovo mattutino di giovani, nonché l’intero plesso scolastico.

Quentin, questo il nome dello speciale Carabiniere “a quattro zampe”, ha fiutato gli zaini degli studenti, che sono stati fatti uscire temporaneamente dalle aule, nonché alcune piccole aree adiacenti – lontane dagli occhi attenti del personale scolastico – dove i ragazzi si ritrovano qualche minuto prima delle lezioni.

L’attività di polizia, che ha permesso di rinvenire una bustina contenente una dose di sostanza stupefacente (marijuana) in un’aiuola presente nel cortile della scuola, ritenuta destinata ad uso esclusivamente personale, ha riscontrato il plauso del dirigente scolastico e dei docenti, soddisfatti dell’iniziativa, che mira, inoltre, a sensibilizzare i giovanissimi sulla delicata problematica.

Le azioni di prevenzione continueranno anche nei prossimi mesi, per reprimere illecite attività di cessione a terzi di sostanze stupefacenti, ma anche per una sempre più diffusa sensibilizzazione alla cultura della legalità, in sinergica osmosi con le altre importanti iniziative che l’Arma dei Carabinieri quotidianamente mette in campo su tutto il territorio nazionale.