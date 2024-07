Polizia Locale multa giovane per accensione fuochi d’artificio in zona 167 / VIDEO

La Polizia Locale di Bisceglie ha identificato e multato un giovane per l’accensione non autorizzata di fuochi d’artificio in piazza Hackert, nel cuore della zona 167. Il responsabile è stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza installate negli ultimi mesi.

“Il nostro impegno per la sicurezza dei cittadini e il decoro della Città continua ogni giorno. Utilizzare fuochi pirotecnici, tra l’altro oltre la mezzanotte, in una piazza cittadina è intollerabile. Il mio ringraziamento a nome di tutta la comunità alla Polizia Locale per l’impegno nel contrasto all’illegalità e al disturbo della quiete pubblica”, le parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

Il Comune di Bisceglie, grazie a due finanziamenti di circa 300mila euro complessivi ottenuti dal Ministero dell’Interno, ha sostanzialmente triplicato il numero di telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio, passando dalle 36 del 2018 alle 110 del 2024. Non solo, i progetti messi in campo vanno nella direzione dell’implementazione e realizzazione di una rete wireless per l’invio dei dati alla sala operativa della Polizia Locale e del rafforzamento dell’interoperabilità del sistema con la Tenenza dei Carabinieri di Bisceglie.

Tra le telecamere installate nel 2024 quelle nella zona 167, ma anche presso l’area polifunzionale di via San Martino, le vie di ingresso e uscita di Bisceglie, gli edifici scolastici, le zone artigianali e, per la prima volta, il Dolmen La Chianca.

“Più volte – spiega il sindaco Angarano – i cittadini segnalano situazioni che turbano la quiete pubblica e la serenità dei residenti, in diverse zone del paese. Lavoriamo quotidianamente su due fronti, quello della sicurezza e quello della prevenzione. A prevalere devono essere il senso civico e il rispetto per le altre persone e per il territorio: tutti dobbiamo collaborare per una Bisceglie migliore, sempre più a misura di cittadino”.